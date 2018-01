Kinderen springen door kerstvakantie 02u42 0 Klaas De Scheirder Kindjes testen een van de vele springkastelen uit in sporthal Red Vic in Wilrijk.

Normaal kaatst de bal stevig in sporthal Red Vic in Wilrijk maar deze week zijn het vooral de kinderen die van de ene naar de andere kant botsen. De jeugddienst richtte de hele sporthal in als een soort springparadijs voor alle leeftijden. "Het is nu het derde jaar dat we het doen en we krijgen er steeds heel positieve reacties op. Het is gestart omdat voor zowel het verhuurbedrijf van de springkastelen als voor de sportzaal de activiteiten in deze periode stil liggen. Zo is dan de samenwerking ontstaan zodat we voor de kinderen een heel springparcours kunnen inrichten", vertelt Dave Crockaerts van de jeuddienst in Wilrijk. En als je het hem vraagt, is springen voor alle leeftijden een goede zaak. "Ook ik durf er nog wel eens opkruipen. We hebben attracties voor verschillende leeftijden. Zo komen de allerkleinsten niet in aanraking met de meer ondernemende tieners." Ouders kunnen ondertussen een oogje in het zeil houden vanuit de cafetaria. Ook vandaag zal de sporthal zijn deuren openen voor honderden springlustigen. (NBA)