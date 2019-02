Kinderdagverblijf zet deuren open voor Week van de Zorg ADA

27 februari 2019

15u06 0

Vlindertuin, het kinderdagverblijf van Zorgbedrijf Antwerpen in Wilrijk, zet naar aanleiding van de Week van de Zorg de deuren open. Ouders en hun baby of peuter zijn er op dinsdag 12 maart welkom voor workshops bodymap, een infomarkt en rondleidingen in de crèche. Het kinderdagverblijf kan 90 kindjes ontvangen tot 3 jaar oud, verdeeld in 5 leefgroepen. Momenteel worden er 35 kindjes opgevangen.

De workshops vinden plaats van 15 uur tot 22 uur. Er is een infomarkt, er zijn lezingen en er worden rondleidingen gegeven in het kinderdagverblijf. Wie wil deelnemen aan een workshop, kan gratis inschrijven tot vrijdag 1 maart op het telefoonnummer 03 431 29 95 of e-mailen naar kdv.devlindertuin@zorgbedrijf.antwerpen.be (max. 4 plaatsen per kind). Voor de lezing en rondleidingen is inschrijven niet nodig.