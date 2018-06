Keukenbrand 29 juni 2018

Het heeft in de nacht van dinsdag op woensdag gebrand op de tweede verdieping van een appartementsgebouw aan de Sportstraat in Wilrijk.





Alle bewoners konden het pand op tijd verlaten zodat er geen gewonden vielen. De vlammen hebben wel veel schade aangericht. Wellicht is de brand ontstaan in de keuken van de getroffen flat. De brand ging gepaard met veel rook. Vooral het onderliggende appartement liep ook nog eens rookschade op. Voor de bewoners werd opvang voorzien. Het labo ondersteunt de vaststellers bij het onderzoek naar de oorzaak. (BSB)