Jongeren raken slaags op verjaardagsfeestje in Wilrijk

25 november 2018

In de omgeving van de De Bruynlaan en de Smedenstraat in Wilrijk hield de politie zaterdagavond een extra oogje in het zeil. Er was een melding binnen gekomen dat vijftig jongeren zich daar verzameld hadden en dat er een voordeur was beschadigd. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek dat er wel degelijk een opstootje was geweest tussen enkele jongeren. Er was een verjaardagsfeestje aan de gang, waar ook jongeren op afgekomen waren die niet welkom waren. De groep is zonder verdere incidenten uit elkaar gegaan. De politie moest uiteindelijk niet ingrijpen.