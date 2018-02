Jeugdcentrum Vizit zoekt graffitikunstenaars 15 februari 2018

02u39 0

Jeugdcentrum Vizit in Wilrijk is op zoek naar graffitikunstenaars die een pijler onder het viaduct van de A12 willen beschilderen. Op 29 en 30 juni vindt het volksfestival PilAar12 plaats. Dan worden maar liefst 82 pijlers voorzien van een kunstwerk. Het jeugdcentrum wil zelf een van de pijlers onder handen nemen. Het festival wordt een éénmalig en uniek volksfestival. Centraal staat de graffiti-jam op de 82 zuilen van het viaduct, daarnaast zorgen tal van partners voor een cultureel, sportief en creatief aanbod.





Wie zich geroepen voelt, kan contact opnemen via graffitipillaar@ gmail.com. (ADA)