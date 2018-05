ISVAG krijgt groen licht voor aanleg van warmtenet 31 mei 2018

Intercommunale ISVAG heeft zijn vergunning voor de bouw van een warmtenet beet en die voor de verlenging van de afvalenergiecentrale tot 2025. Dat maakte Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege bekend. Dankzij de vergunning voor de aanleg van een warmtenet zal ISVAG in de nabije toekomst warmte leveren aan bedrijven in het nabijgelegen bedrijventerrein Terbekehof in Wilrijk. "De plannen voor de aanleg van een warmtenet sluiten aan bij het streven van de Vlaamse regering naar een maximale energie-efficiëntie van de bestaande afvalenergiecentrales", klinkt het. Bij het bekendmaken van de plannen vorig jaar, kwam er heel wat protest vanuit de buurt en oppositie. Zij zagen een verlenging van de vergunning tot 2025 en de bouw van een warmtenet niet zitten en vonden een verdere uitbouw in de haven als een gunstiger alternatief. (ADA)