ISVAG in beroep tegen weigering omgevingsvergunning ADA

22 maart 2019

10u23 0

De Raad van Bestuur van ISVAG besliste unaniem in beroep te gaan tegen de weigering van Vlaams minister van Omgeving en Natuur Koen Van den Heuvel om de omgevingsvergunningsaanvraag te verlenen voor de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale in Wilrijk.

Bij een weigering heeft een initiatiefnemer de mogelijkheid om tegen de beslissing van de minister een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De neerlegging van dit verzoekschrift moet binnen een termijn van 45 dagen gebeuren die ingaat de dag na de betekening van de beslissing.

Afscheidnemend ISVAG voorzitter Philip Heylen: “Ik steek het niet onder stoelen of banken, ISVAG was teleurgesteld toen we in kennis werden gesteld van de weigering van de omgevingsvergunning. Met het beroep dat ISVAG vandaag aantekent, willen we aangeven dat deze weigering voor ons uitstel, maar geen afstel betekent.”