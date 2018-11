Honden krijgen eigen speeltuin NBA

08 november 2018

17u51 0 Wilrijk Wilrijkse viervoeters krijgen een echte speeltuin. De hondenloopzone in het Park Van Eden werd uitgerust met spelelementen

Honden kunnen zich vanaf nu volledig laten gaan in het Park van Eden, tussen de wijken Centrum en Neerland. Daar heeft het district een hele reeks speeltoestellen geplaatst waaronder springbanden voor grote en kleine honden, tunnelbruggen, een A-brug, een evenwichtsbalk, trimtafels, slalompalen en hordeloopstellen. De kostprijs van deze hondenspeeltuin bedraagt 9.328 euro. Alle toestellen zijn vervaardigd uit Douglashout, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met PEFC-label. “Niet enkel mensen, maar ook stadshonden hebben meer nood aan voldoende beweging. Daarom willen we met deze eerste speeltoestellen hun bezoek aan de loopzone in het Park van Eden extra avontuurlijk maken”, zegt Wilrijks districtsschepen, Linda Verlinden.