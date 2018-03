Groen vecht vergunning ISVAG-centrale aan 10 maart 2018

Groen heeft op de valreep een bezwaarschrift ingediend tegen de verlenging van de milieuvergunning van de ISVAG-afvalcentrale in Wilrijk. "Politiek opportunisme zonder échte argumenten", reageert ISVAG-voorzitter Philip Heylen (CD&V).





Freya Piryns (Groen) blikt vooruit naar de nieuwe oven die ISVAG tegen 2022 wil bouwen. "Om rendabel te zijn, zal die installatie veel meer afval verwerken. Dat druist in tegen onze ambitie om van Antwerpen een gezonde stad te maken. Dat doe je onder meer door meer afval te sorteren en te voorkomen."





Philip Heylen noemt de houding van Groen dubbelzinnig. "In de raad van bestuur van ISVAG volgen ze het verhaal van een nieuwe, schonere afvalenergiecentrale. Die zal veel minder uitstoten en veel meer energie leveren. Maar in de commissiezittingen blijft Groen afwezig. En nu komt dat bezwaarschrift, een dag voor het einde van het openbaar onderzoek naar een verlenging van de milieuvergunning." (PHT)