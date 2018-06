Groen belt aan over ISVAG-centrale 25 juni 2018

De komende jaren bouwt ISVAG aan de Boomsesteenweg in Wilrijk een nieuwe afvalcentrale. De partij Groen ging - twee dagen na een hoorzitting over alternatieve technologie voor afvalverwerking in het Vlaams parlement - zondag deur-aan-deur de koorts meten in de omgeving van de oven.





"Niemand toont zich blij met een opvolger voor de oude installatie", zegt Groen-kopstuk Wouter Van Besien. "We vragen de mensen altijd eerst wat hen gelukkig maakt in hun wijk, niet wat er misloopt. Maar ruim de helft begint spontaan over ISVAG", zo stelt Van Besien vast.





"Bij de oudere generatie hoor je vooral de frustratie over gebroken beloften. Ze aanvaarden niet dat de oven niet voorgoed dichtgaat. Bij de jongere omwonenden is er minder frustratie. Maar ze begrijpen niet waarom men blijft kiezen voor het verbranden van afval bij woonzones." (PHT)