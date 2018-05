Grafmonument Camille Huysmans in peterschap overgedragen 26 mei 2018

Vijftig jaar na het overlijden van van voormalig politicus en Antwerps burgemeester Camille Huysmans, heeft de stad Antwerpen het peterschap van zijn grafmonument overhandigd aan de stichting Wetenschappelijk onderzoek Camille Huysmans. Huysmans (1871-1968) was een journalist en politicus.





Kraaiende hanen

Hij stond als minister van Schone Kunsten en Onderwijs mee aan de vernederlandsing van het openbare leven in Vlaanderen. Hiervoor wordt hij één van de 3 kraaiende hanen genoemd samen met Frans Van Cauwelaert en Louis Franck. In zijn politieke carrière werd hij onder andere tweemaal burgemeester in Antwerpen en zelfs eerste minister op 75-jarige leeftijd. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Camille Huysmans heeft als doel het Camille Huysmans-archief in zijn eenheid voor wetenschappelijk onderzoek te bewaren en te bewerken. Ze neemt nu het peterschap van het net gerestaureerde grafmonument van de voormalige politicus op zich.