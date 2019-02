Gillis Verdonckstraat krijgt nieuw kleedje Werken starten ten vroegste in het najaar van 2019 BJS

07 februari 2019

12u31 0 Wilrijk Om de doorsteek te maken van de riolering voor regenwater in de Michel Willemslaan naar de Hollebeek, heeft het district Wilrijk, in samenwerking met Water-Link, een plan laten opstellen om de Gillis Verdonckstraat te vernieuwen.

Het ontwerp voorziet onder meer in een vernieuwd en gescheiden rioleringsstelsel, een nieuwe rijweg in asfalt, aparte parkeerstroken in kasseien en een voetpad in betonstraatstenen. Het district gaat in de straat ook 6 extra bomen aanplanten. Het aantal parkeerplaatsen in de straat blijft hetzelfde.

Momenteel is er nog niet geweten wanneer de werken exact starten. Vermoedelijk in het najaar van 2019 of begin 2020.