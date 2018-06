Gezocht: gemachtigde opzichters en verkeersouders 12 juni 2018

Het district Wilrijk is op zoek naar gemachtigde opzichters en verkeersouders. Een gemachtigd opzichter is een vrijwilliger die groepen voetgangers helpt bij het oversteken. Dat kan zijn bij een zebrapad, maar ook elders. Hij mag daarbij het verkeer stilleggen. Iedereen die minstens 18 jaar oud is en zich vrijwillig wil inzetten voor een meer verkeersveilige schoolomgeving kan gemachtigd opzichter worden. Daarvoor moet je eerst een gratis opleiding volgen bij de Antwerpse verkeerspolitie. Deze opleiding is eenmalig, duurt ongeveer een halve dag en vindt plaats in het districtshuis van Wilrijk. Een verkeersouder is een vrijwilliger die mee ijvert voor de verkeersveiligheid en verkeersvaardigheid van leerlingen, in en rond de school, maar ook op weg van en naar school. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dienst communicatie van het district. (ADA)