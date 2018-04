Geurhinder in zuiden van stad door werken op Petroleum Zuid 06 april 2018

02u51 0

Heel wat mensen ondervonden gisteren last van een sterke geurhinder in het zuiden van Antwerpen. De brandweer kreeg verschillende meldingen van een doordringende geur in Hoboken, Wilrijk en het zuiden van het district Antwerpen. De oorzaak daarvan lag bij bodemsaneringswerken op Petroleum Zuid in Hoboken. Die zorgen voor een sterke mazoutachtige geur. De milieuwacht van de stad Antwerpen heeft samen met de aannemer beslist om de werkzaamheden voorlopig te staken zolang de wind richting bewoning staat. De geurhinder zou nog even kunnen aanhouden. Brandweerzone Antwerpen volgt samen met de milieuwacht de situatie verder op. (ADA)