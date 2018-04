Geitestoet in moderner kleedje 28 april 2018

De Geitestoet trekt in 2020 voor de achtste keer door de straten van Wilrijk. En het ziet ernaar uit dat die een modernere, actuelere uitstraling krijgt.





Manu Jacobs (26) is de nieuwe regisseur van de optocht, zo meldt de Gazet van Antwerpen. Als opvolger van Etienne Mommerency zal hij elementen als geschiedenis en folklore behouden. Jacobs wil echter ook mensen een boodschap meegeven, met een knipoog naar de actualiteit. HIj zet ook in op meer inbreng van Wilrijkse verenigingen. (PHT)