Geitencorrida wordt even crossparcours 06 februari 2018

02u55 0

De 'Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen' maakt op zaterdag 3 maart een unieke zijsprong naar het sportcentrum Mariënborgh aan de Doornstraat. Jong en oud zijn er welkom voor een veldcross in een groen decor. De loopwedstrijd zou normaal plaatsvinden in het centrum van Wilrijk op zondag 10 december 2017, maar die kon toen niet doorgaan vanwege de hevige sneeuwval. Het sportevenement wordt verplaatst naar zaterdag 3 maart en vindt plaats op het domein van sportcentrum Mariënborgh aan de Doornstraat. In plaats van de gebruikelijke stratenloop krijgen de lopers er een aantrekkelijk crossparcours voorgeschoteld door de velden en bossen rondom. De loopafstanden blijven ongewijzigd waardoor de 'Geitencorrida - Memorial Jean Van Onselen' een aantrekkelijk sportevenement blijft voor het hele gezin. Inschrijven kan via de website of op de wedstrijddag zelf. (NBA)