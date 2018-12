Geitencorrida lokt paar honderd lopers philippe truyts

09 december 2018

Bijna 200 lopers (13+) en enkele tientallen kinderen trotseerden zondag het onstuimige herfstweer voor de Geitencorrida, in Wilrijk ook bekend als de Memorial Jean Van Onselen. Die stratenloop slingert zich door het centrum van het district, met niet al te gekke afstanden voor ervaren en minder ervaren lopers. Start en aankomst liggen op de kerstmarkt.

De allerjongsten – 4 tot 8 – moesten 400 meter afleggen, van 9 tot 12 jaar was dat 1,2 kilometer. De iets oudere of volwassen sportievelingen konden kiezen tussen 4,5 of 7,5 kilometer.