Geit verwelkomt kinderen bij Club Wilson 02u49 0 Foto Laenen Kinderen met de mascotte van de jeugddienst, een grote witte geit.

De jeuddienst van Wilrijk zit in een nieuw kleedje, en dat is nogal zichtbaar met de mascotte, Wilson. Een grote witte geit verwelkomt elke woensdagnamiddag de kinderen van het geitendistrict.





De jeugddienst Club Wilson is open vanaf 14 uur. Kinderen tussen 4 en 12 zijn welkom om te komen knutselen, gezelschapsspelletjes spelen of te ravotten. De animatoren nemen de kinderen mee op sleeptouw voor een namiddag vol avontuur. Voor diegenen die het liever wat rustiger houden is er een leeshoek. Ook gisteren kwamen een tiental kinderen tijdens de druilerige namiddag deelnemen aan de activiteiten. (NBA)