FVG pakt uit met Amazone-indianen 10 februari 2018

Wie zin heeft in een opmerkelijke, indringende tentoonstelling, kan tot 25 februari terecht in de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen in Wilrijk. Er wordt ingezoomd op het leven en de rituelen van de Ticuna, het grootste inheemse volk van het Braziliaans Amazonewoud.





Naast de Ticuna zelf - vandaag nog met een 35.000-tal in Brazilië - komen in de expo tal van Amazonebewoners aan bod: mythologische wezens zoals de Yeti van de Amazone, de transformerende dolfijn in mens, en daarnaast tekeningen, houtsnijwerk, maskers en juwelen. De tentoonstelling is geopend op weekdagen van 10 tot 15 uur, zaterdag en zondag van 11 tot 16 uur.





Locatie: FVG, Bist 164, 2610 Wilrijk.