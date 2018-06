Frans Stienletlaan wordt schoolstraat 12 juni 2018

De Johannesschool in Wilrijk neemt vanaf 24 september deel aan een proefproject om van de Frans Stienletlaan een schoolstraat te maken. Dat is een straat die aan het begin en het einde van de schooldag een half uurtje wordt afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Een gemachtigd opzichter plaatst een hek aan de uiteinden van de straat. Auto's kunnen er dan even niet in, fietsers en voetgangers wel. In de straat mogen geparkeerde auto's de straat wel nog verlaten. Na 6 maanden wordt de schoolstraat geëvalueerd met alle betrokken partners zoals ouders, leerlingen, directie en de buurtbewoners. (ADA)