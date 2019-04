Fietstunnel tijdelijk éénrichting door werken ADA

15 april 2019

12u37 1 Wilrijk De werken aan de fietsdistrictenroute in Wilrijk beginnen aan een nieuwe deelfase. Vanaf 23 april wordt er gewerkt aan de Dokter Veeckmanslaan. De aansluitende tunnel is tijdens de werken slechts in één richting geopend.

In de Dokter Veeckmanslaan, die de Heistraat via een tunnel onder A12 verbindt met de Valaarwijk, vernieuwt de aannemer de oversteek naar de fietstunnel. Om de veiligheid rond de werf te garanderen, wordt de autotunnel tijdelijk ingericht voor éénrichtingsverkeer. Het verkeer komende van de wijk Hoogte kan de tunnel gebruiken richting de wijk Valaar. Verkeer dat rijdt vanuit de wijk Valaar, richting de wijk Hoogte, volgt de omleiding via de Boomsesteenweg en, indien nodig, de R11. Fietsers krijgen doorgang in beide richtingen door de autotunnel en voetgangers gebruiken zoals steeds de trappen op de Boomsesteenweg.

De werken duren ongeveer drie weken. Nadien wordt de tunnel terug opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Fietsers gebruiken vanaf dan terug de fietstunnel.