Fietsster (53) zwaargewond na aanrijding 16 augustus 2018

02u30 0

Op de R11 in Wilrijk is maandag een fietsster zwaargewond geraakt. Ze kwam uit de Heistraat en wilde de R11 oversteken. Daar stonden twee wagens voor het rode verkeerslicht te wachten. Toen dat op groen sprong, vertrokken ze allebei in de richting van de A12. Eén van de wagens had de fietsster niet opgemerkt en het kwam tot een zware aanrijding. De vrouw van 53 jaar kwam op de grond terecht en werd met ernstige verwondingen onder begeleiding van een MUG-team naar het ziekenhuis gebracht. Ze liep verschillende breuken op maar is buiten levensgevaar. Een voorbijrijdende motorrijder van 48 jaar moest ook bruusk stoppen door het ongeval, en werd door één van de betrokken voertuigen over de uitgestoken voet gereden. Ook hij liep lichte verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht. (BSB)