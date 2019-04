Fietser (54) zwaargewond na aanrijding Sander Bral

03 april 2019

13u11 0

Op het kruispunt van de Laaglandweg met de Gallaitlaan in Wilrijk is maandag een fietser aangereden. Het ongeval gebeurde rond vijf uur ’s avonds. De 42-jarige bestuurster van de wagen reed in de Gallaitlaan in de richting van de Planetariumlaan. Toen ze op het kruispunt kwam, is ze in aanrijding gekomen met de fietser die uit de Laaglandweg kwam. De fietser van 54 jaar kwam zwaar ten val. Hij werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht maar verkeerde niet in levensgevaar.