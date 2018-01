Extra bedden voor leerlingen topsportschool 02u33 0

De Topsportschool in Wilrijk krijgt 1,7 miljoen euro aan subsidies van minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). Met dat geld kan de school het bestaande internaat verder uitbouwen waardoor de capaciteit van zestig bedden verdubbeld kan worden. En dat is nodig want een groot deel van de studenten komt van buiten Antwerpen waardoor leerlingen van de derde graad nu vaak op kot moeten. Dat probleem kan nu opgelost worden al zal het project ook nog een bijdrage van de stad nodig hebben. In totaal verdeelde de minister 15,8 miljoen euro over verschillende projecten. (ADA)