Expo toont academisch erfgoed Universiteit Antwerpen 03 mei 2018

Op Campus Groenenborger van de Universiteit van Antwerpen kan je vanaf vandaag de expo 'Antwerpen als wetenschappelijk kenniscentrum in de 19de en 20ste eeuw' gaan bezoeken. Het gaat niet alleen om wetenschappelijke instrumenten, maar ook om audiovisuele apparaten en computers. In heel ruime zin kunnen zelfs alle objecten die te maken hebben met de werking van de universiteit tot het academisch erfgoed gerekend worden, zoals portretten van hoogleraars of de sjerp van een studentenvereniging. In de collectie vinden we wetenschappelijke meetinstrumenten, wandplaten, computers, medische apparatuur, geografische kaarten, diaprojectoren, mineralen en stenen, biologische preparaten en microscopen. (ADA)