Explosie in kapsalon van rusthuis Bloemenveld NBA

20 november 2018

19u44 7 Wilrijk Een explosie in rusthuis Bloemenveld in Wilrijk heeft deze avond voor opschudding gezorgd. Er vielen daarbij geen gewonden. Alle bewoners worden intern opgevangen.

De explosie vond plaats op de eerste verdieping in het interne kapsalon van het woonzorgcentrum. De feiten deden zich voor rond 18.30 uur. Het MIP werd afgekondigd (standaard voor een incident in een RVT) en alle hulpdiensten waren snel ter plaatse. De 138 aanwezige bewoners en het personeel konden intern geëvacueerd worden en vonden opvang in een veilig gedeelte van het RVT. De brandweer had de kleine brandhaarden snel onder controle en ventileert nu het gebouw.

Stabiliteit onderzocht

Er is wel aanzienlijke schade aan het kapsalon en de gevel. De stabiliteit van het gebouw werd onderzocht in samenspraak met de stadsingenieur maar het rusthuis werd stabiel verklaard. Alle woonruimten bleven gelukkig gespaard en bewoonbaar. Tijdens het incident blijven enkele straten in de buurt afgesloten om ruimte te geven aan de hulpdiensten. Het labo is ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken.

De interne systemen van het rusthuis hebben hun werk gedaan, iedereen werd op een ordentelijke manier geëvacueerd en er was geen paniek. Enkele kinderen van bewoners waren wel geschrokken, zij werden eveneens opgevangen door de brandweer en het personeel.

“De kamers boven het kapsalon zullen misschien niet onmiddellijk terug bewoonbaar zijn, maar dan vinden we wel een oplossing binnen Bloemenveld zelf. Het kapsalon was op het moment van de feiten gelukkig gesloten. Daardoor is de materiële schade wel aanzienlijk, maar valt de uiteindelijk balans wel goed mee”, vertelt woordvoerder voor Zorgbedrijf Antwerpen, Pieter Dierckx. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.