Exotische spin op bananen in Lidl niet gevaarlijk 17 juli 2018

Het filiaal van Lidl aan de Jules Moretuslei in Wilrijk werd gisterenochtend uitgekamd door specialisten in ongediertebestrijding. Zaterdag kon een klant van de winkel een foto nemen van een exotische spin op een tros bananen daar. "Mogelijk ging het om de gevaarlijke Braziliaanse zwerfspin", zegt Isabelle Colbrandt van Lidl. "Daarom hebben we een firma laten komen om het dier op te zoeken vooraleer de winkel kon openen op maandagochtend. Ondertussen werd de gedetailleerde foto van de klant door verschillende spinnenspecialisten onder de loep genomen. Ze waren het er unaniem over eens dat het om een spinnensoort ging die niet gevaarlijk is voor de mens. De spin werd niet gevonden. Aangezien er geen gevaar meer was voor klanten en medewerkers, kon de winkel gewoon open gaan."





Colombia

De exotische spin was meegekomen met een lading bananen uit Colombia. "Het is zeer uitzonderlijk dat een dier meereist met onze producten", besluit Colbrandt. "Als de spin nog opduikt, zal ze zo snel mogelijk verwijderd worden uit de winkel."





De klanten in het filiaal van Lidl in Wilrijk trokken er zich gisteren in ieder geval niet al te veel van aan. "Er werden niet opvallend meer of minder bananen of andere producten gekocht."





(BSB)