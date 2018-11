Eerst over balkon geduwd en dan in been gestoken: tot 8 jaar cel voor moordpoging op ex-lief van zus

Rechter haalt scherp uit naar Antwerpse broers in de beklaagdenbank BJS

19 november 2018

De Antwerpse broers Noureddine en Samir C. zijn veroordeeld tot 7 en 2 jaar cel. Ze werden vervolgd voor de moordpoging op het ex-lief van hun jongere zus. Het slachtoffer werd van een balkon geduwd en in het been gestoken.

Op 14 februari dit jaar lag de 27-jarige Elias R. te slapen in zijn studio in de Kruishofstraat in Wilrijk. Hij werd uit zijn slaap gewekt door iemand die op zijn voordeur stond te kloppen. De 29-jarige Noureddine C. stond aan de deur met een mes te zwaaien. Elias R. schoof zijn bed voor de deur en vluchtte naar het balkon van zijn studio waar hij over de balustrade klom. Noureddine C. kon zich een weg banen door de gebarricadeerde deur en viel het slachtoffer aan met een mes. Hij duwde Elias R. vanaf de eerste verdieping naar beneden. De aanvaller repte zich naar buiten, schopte het slachtoffer en stak hem in zijn been. Elias R. lag op dat moment weerloos op de grond.

"Broer behoeden voor stommiteiten”

Intussen was Samir C. met zijn wagen ter plaatse gekomen. Hij wilde zijn broer behoeden voor stommiteiten, maar ook hij bracht het slachtoffer slagen en trappen toe. Toen ze merkten dat ze bekijks hadden, staakten ze hun aanval en reden ze weg. Noureddine C. ontkende dat hij het slachtoffer van het balkon had geduwd.

De rechtbank geloofde hem niet en vond de moordpoging bewezen. “Wanneer je iemand van dergelijke hoogte ten val brengt, is het oogmerk om te doden bewezen”, zei de rechter.

Auto verbeurdverklaard

Samir C. werd enkel schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Zijn auto werd verbeurdverklaard.

De rechtbank haalde in het vonnis scherp uit naar de twee broers. “De feiten getuigen van een stuitend gebrek aan respect voor iemands fysieke integriteit. Het feit dat ze de relatiebreuk tussen hun zus en het slachtoffer niet konden verkroppen, kan dit geweld niet vergoelijken.”

De broers moeten het slachtoffer een voorlopige schadevergoeding van 1.131 euro betalen.