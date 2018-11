Eerst over balkon geduwd en dan in been gestoken: broers riskeren tot 8 jaar voor moordpoging op ex-lief van zus Sander Bral

05 november 2018

15u36 0 Wilrijk Het Openbaar Ministerie van Antwerpen heeft maandagmiddag drie en acht jaar cel gevorderd tegen de broers Samir C. en Noureddine C. Ze worden vervolgd voor de moordpoging op het ex-lief van hun jongere zus. Het slachtoffer werd hard aangepakt en werd onder andere in het been gestoken en van een balkon geduwd.

Op 14 februari dit jaar lag de 27-jarige Elias R. te slapen in zijn studio in de Kruishofstraat in Wilrijk. Hij werd uit zijn slaap gewekt door iemand die op zijn voordeur stond te kloppen. De 29-jarige Noureddine C. stond aan de deur met een mes te zwaaien. Elias R. schoof zijn bed voor de deur en vluchtte naar het balkon van zijn studio waar hij over de balustrade klom. Noureddine C. kon zich een weg banen door de gebarricadeerde deur en viel het slachtoffer aan met een mes. Hij duwde Elias R. vanaf de eerste verdieping naar beneden. De aanvaller repte zich naar buiten, schopte het slachtoffer en stak hem in zijn been. Elias R. lag op dat moment weerloos op de grond.

De broer van het slachtoffer, Samir C., was intussen per wagen gearriveerd en zou volgens getuigen het slachtoffer ook geslagen en getrapt hebben terwijl die nog steeds op de grond lag. Door het groot aantal getuigen staakten de broers hun aanval en gingen ze ervandoor. “De beklaagden menen dat hun optreden rechtvaardig was aangezien het slachtoffer hun jongere zus met de dood bedreigd had na het stuklopen van hun relatie”, zei de procureur maandag op de correctionele rechtbank. Noureddine C. gaf voor de rechtbank toe dat hij de deur intrapte maar ontkent dat hij in de studio geweest is en het slachtoffer van het balkon heeft geduwd. Ook met de steekwonde in het been zou hij volgens de verdediging niets te maken hebben. Samir C. kwam naar eigen zeggen ter plaatse om zijn broer tegen te houden en beweert dat hij het slachtoffer niet heeft aangeraakt.

Beide broers willen de vrijspraak. Binnen twee weken doet de rechter een uitspraak.