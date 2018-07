Een nieuwe dag, een nieuwe episode in de drugsoorlog 23 juli 2018

Er is - alweer - een auto in brand gestoken in Antwerpen. Deze keer op klaarlichte dag dan nog. Vrijdagmiddag werden bewoners van de Voorjaarstraat in Wilrijk opgeschrikt door twee luide knallen en een wagen in lichterlaaie. Er raakte niemand gewond en de brandweer had weinig moeite om de BWW te blussen, het voertuig is wel volledig uitgebrand. "Het ging niet om een ontploffing", benadrukt de lokale politie.





Jerrycan

"De twee knallen die buurtbewoners konden horen, waren wellicht de banden van de wagen die het begaven door de hitte." De brand werd onmiddellijk als verdacht beschouwd door de politie. Het gerechtelijk labo en de federale politie kwamen ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Zaterdagochtend bevestigde het parket van Antwerpen dat er wel degelijk kwaad opzet in het spel is. Tussen de vlammen en de zwarte rookwolk door meenden buurtbewoners, die anoniem willen blijven, dat ze een man naast de auto zagen zitten met een jerrycan. Toen de hulpdiensten arriveerden stond die jerrycan nog steeds naast de wagen, ze werd meegenomen door het labo voor onderzoek. "De eigenaar van de uitgebrande BMW is een dokwerker", klinkt het alsnog op straat. "Zijn wagen maakt veel lawaai waardoor we hem altijd horen komen en gaan, dikwijls op de meest onmogelijke uren. Dat is niet pluis." (BSB)