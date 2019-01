Dronken bestuurder veroorzaakt ongeval Toon Verheijen

14 januari 2019

12u37 0 Wilrijk Een bestuurder met een glaasje te veel op heeft zondag in Wilrijk een verkeersongeval veroorzaakt.

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de R11 en de Jules Moretuslei. Een bestuurder (37) die uit de richting van Mortsel kwam reed met zijn voertuig over de R11. Aan de Jules Moretuslei wilde de man links de straat in rijden. De bestuurder zag in de verte een auto aankomen, maar dacht dat hij zijn manoeuvre nog kon uitvoeren. Bij het dwarsen van de R11 werd hij in de flank aangereden door een andere wagen. Zijn auto belandde op de zij. Hij raakte zelf lichtgewond maar had geen onmiddellijke verzorging nodig. Hij legde wel een positieve ademtest af. De bestuurder (40) van de andere wagen raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De twee wagens moesten getakeld worden.