Dronken bestuurder rijdt zich vast in struikgewas Sander Bral

05 december 2018

Een bestuurder van een bestelwagen reed zich dinsdagavond vast in de Berkenrijslaan in Wilrijk. Hoewel de weg is afgesloten wegens werken, negeerde de man de signalisatie en probeerde hij toch het rond punt ter hoogte van de Valaarstraat te bereiken. Hij reed zich echter vast in de struiken langs het fietspad. Een getuige verwittigde de politie, want de bestuurder liet zijn voertuig achter. De politie kwam ter plaatse en besloot het voertuig te takelen. De eigenaar meldde zich, maar ontkende zelf gereden te hebben. Een getuige duidde hem echter aan als mogelijke bestuurder. Hij legde bovendien een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ter plaatse ingetrokken voor vijftien dagen. Omdat het voertuig ook niet geldig verzekerd was, werd het in beslag genomen en getakeld.