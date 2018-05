Dronken bestuurder rijdt in op wagen met twee jonge kinderen 22 mei 2018

Een 39-jarige bestuurder reed zondagmiddag in op een tegenligger op de Letterkundestraat in Wilrijk. Hij kwam van het Ridderveld en reed rechts de Letterkundestraat op. Hij nam zijn bocht echter te groot en reed in op een tegenligger die in de richting van de Sint-Bernardsesteenweg reed. Beide voertuigen moesten worden getakeld. De 39-jarige bestuurder bleek onder de invloed van alcohol. In het andere voertuig zat een gezin met twee kinderen van één en zes jaar oud. De kinderen en hun ouders werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (BSB)