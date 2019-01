Drie jonge verdachten gepakt voor overval met nepwapen Sander Bral

15 januari 2019

17u10 0

Een handelaar is maandagavond overvallen in zijn zaak aan het Kolonel Slaterplein in Wilrijk. Rond half zeven zouden drie verdachten de winkel binnen zijn gewandeld. Eén van hen trok een wapen en sprong over de toonbank. Er ontstond een schermutseling tussen de zaakvoerder en de overvaller. Toen de uitbater naar zijn familie riep, sloegen de overvallers te voet op de vlucht. Het vijftigjarige slachtoffer kon een goede beschrijving geven van de drie overvallers. Nog geen uur later zag een patrouille van de mobiele eenheid drie personen in een bushokje langs de Sint-Bernardsesteenweg staan die voldeden aan de beschrijving van de verdachten. Het trio werd staande gehouden en gecontroleerd. Bij het aftasten van de verdachten werd een (nep)wapen van het type airsoft aangetroffen. De drie jonge verdachten van vijftien, achttien en twintig jaar werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex. De meerderjarige verdachten worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De minderjarige komt bij de jeugdrechter.