Dochter van bakker krijgt messteek in hals bij overval in Wilrijk

18 februari 2019

In het Antwerpse district Wilrijk heeft een man gewapend met een mes vanochtend een bakkerij overvallen. De dochter van de bakker in de Jules Draeyersstraat raakte lichtgewond aan de hals toen hij de overvaller wilde verhinderen achter de toonbank te geraken. De verdachte ging er vervolgens vandoor met 700 euro uit de kassa. De politie is een onderzoek gestart.

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “De verdachte stond blijkbaar al even op de uitkijk voor hij toesloeg. Op een gegeven moment is hij naar de bakkerij gestapt, heeft nog iemand weggestuurd die aan de deur stond en is binnengegaan. Daar kwam de man onmiddellijk achter de toonbank. Er ontstond een schermutseling met de uitbaatster waarop de man een messteek uitdeelde. Hij heeft dan een buit gegrepen en is weggelopen.”

Tijdens de overval was er ook nog een klant aanwezig in de winkel. Die raakte niet gewond, maar verkeerde na afloop wel in shock en had slachtofferhulp nodig.