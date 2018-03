Dief twee keer betrapt in één dag 31 maart 2018

03u15 0

Een 26-jarige dief werd donderdagnamiddag op heterdaad betrapt in een elektronicawinkel in de Kernenergiestraat in Wilrijk. De verdachte probeerde aan de haal te gaan met een tablet ter waarde van 169 euro. Bij het verlaten van de winkel ging het alarm af en ging een bewakingsagent de dief achterna. De verdachte gooide de tablet tijdens het vluchten weg en gaf zijn achtervolger een duw. Uiteindelijk kon de bewakingsagent met behulp van omstaanders de dief tegenhouden. Na controle bleek dat hij diezelfde morgen al tegen de lamp was gelopen voor een diefstal van een gameconsole in dezelfde winkel. De verdachte werd door de politie meegenomen voor verhoor. (BSB)