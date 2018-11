Defecte haardroger wellicht oorzaak van ontploffing Bloemenveld Uitgebrand kapsalon opent volgende week in andere ruimte Sander Bral

21 november 2018

15u34 0 Wilrijk De oorzaak van de ontploffing in het kapsalon van woonzorgcentrum Bloemenveld van dinsdagavond is wellicht te wijten aan een defecte droogkap. Het vernielde kapsalon zal vanaf volgende week terug open gaan in een andere ruimte van het gebouw.

De boosdoener van de ontploffing en brand in het Wilrijkse RVT Huize Bloemenveld van Zorgbedrijf Antwerpen is wellicht een droogkap die is blijven opstaan na de sluiting van het kapsalon. “Er is ons inderdaad ter ore gekomen dat een defect toestel aan de basis ligt van de ontploffing”, bevestigt Pieter Dierckx van Zorgbedrijf Antwerpen. “Hoe groot de schade is, kunnen we nog niet zeggen. Er is een expert aangesteld die in de loop van volgende week meer details zal kennen over het kostenplaatje. Wel zal het zorgcentrum nog een lange tijd zichtbare schade hebben. Er wordt verwacht dat de metselwerken aan de buitenmuur pas tegen januari hersteld zullen kunnen worden. Gelukkig gaat het enkel om façadeschade, de werking van het zorgcentrum komt niet in het gedrang.”

De 138 bewoners werden dinsdagavond intern geëvacueerd. “We hebben de procedures gevolgd en de samenwerking met personeel en hulpdiensten is goed verlopen”, benadrukt Dierckx. “Woensdagochtend is er meteen een infovergadering gegeven aan bewoners en familieleden over het incident. Daaruit kwam vooral veel begrip naar voren en dankbaarheid hoe de bewoners probleemloos zijn opgevangen.”

Het kapsalon wordt uitgebaat door het zorgcentrum zelf maar de kappers die er werken zijn zelfstandigen. “Zij kunnen volgende week terug bij ons aan het werk”, besluit Dierckx. “We zullen tijdelijk een kapsalon opzetten in een andere ruimte in het gebouw.”