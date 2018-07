De Lijn: "Niemand mag meerijden in stuurpost chauffeur" 16 juli 2018

Een buschauffeur op lijn 500 van Boom over Wilrijk naar Antwerpen reed vrijdagnamiddag rond met zijn zoontje naast hem in de stuurpost. Een reizigerster maakte een foto van het voorval. Zij stuurde de foto ook naar De Lijn met de bemerking dat dit toch een erg gevaarlijke situatie is. De stuurpost is klein, het jongetje staat tussen de zetel van zijn vader en afsluitwand geprangd. Mocht de bus plots remmen, dan wordt de jongen door niets beschermd of tegengehouden. "Bovendien gebeurt dit op een zeer drukke baan, op de Boomsesteenweg. De bus zat goed vol en heel wat reizigers keken verbaasd naar de chauffeur", vertelt de reizigerster.





De Lijn geeft aan dat chauffeurs uiteraard niemand in hun stuurpost mogen laten meerijden.





"Als de reizigster via onze klantendienst laat weten over welke rit het hier gaat, dan zullen wij de chauffeur hierover aanspreken", zegt woordvoerster Astrid Hulhoven van De Lijn. "Niemand van De Lijn heeft toelating om werken te combineren met oppassen op kinderen. Dat geldt niet enkel voor chauffeurs. Dat geldt voor alle personeelsleden." (NBA/PLA)