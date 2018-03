Dank u wel, vrieskou 02 maart 2018

Het vriesweer heeft de verkopers van ijsschaatsen enkele mooie dagen bezorgd. "Vanaf dat de temperaturen enkele dagen achter elkaar onder het vriespunt zakken, zien we hier toch flink wat extra kopers", zegt Brigitte Van Dyck, zaakvoerster van schaatsshop Antarctica in Wilrijk. "In de shop verkopen we twee soorten schaatsen: ijshockeyschaatsen en schaatsen om te gaan kunstijsschaatsen. Vooral die laatste zijn nu heel populair". Van een Bart Swings-effect, toch goed voor een zilveren medaille op de Winterspelen, is voorlopig nog geen sprake. "De discipline van Swings is het snelschaatsen. Voor die accommodatie moet je al naar Nederland." Belangrijke tips voor de keuze van de juiste schaatsen: "Kies vooral een paar dat goed zit: het mag nergens knellen maar ook niet te groot zijn. Voor de kinderen schaatsen 'op de groei' kopen heeft weinig zin. Kies ook niet voor plastic rommel, goede ijshockeyschaatsen zijn van carbon gemaakt. Een goed paar heb je al voor 90 a 100 euro." (DILA)