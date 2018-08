Clubs krijgen groen veld van de stad AANNEMER ZAL PLEINEN ONDERZOEKEN OP SCHADE DOOR HITTE DAVID ACKE

07 augustus 2018

02u35 0 Wilrijk De 21 voetbalvelden van de stad krijgen binnenkort elk afzonderlijk het bezoek van een aannemer. Die zal er de schade door de hitte opmeten en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het gras te laten herstellen. Bij KVK Wilrijk zijn ze blij al hopen ze wel op andere maatregelen die op langere termijn werken.

Normaal houdt de stad Antwerpen één keer per jaar een regeneratieronde per veld. Dat is meestal rond de maand mei en juni. Dan worden de voetbalvelden bezaaid en waar nodig en waar nodig de grond aangepakt. Maar door de extreme hitte en droogte van de voorbije weken zijn heel wat velden kapot en dor. Om ervoor te zorgen dat die velden toch nog kunnen herleven, zal de stad nu een extra ronde doen. In totaal gaat het om 21 natuurspeelvelden waar heel wat clubs gebruik van maken. "Dit is een kortetermijnoplossing. Op lange termijn willen we nog meer investeren in kunstvelden die bestand zijn tegen extremere weersomstandigheden", vertelt schepen voor Sport Ludo Vancampenhout. Die twee regeneratieronde zal van start gaan zodra het voldoende geregend heeft en de grond vochtig genoeg is. "Waarschijnlijk zal dat gebeuren wanneer het seizoen al bezig is. Als we dat nu doen, heeft dat geen enkel effect. We zullen overleggen met de clubs om te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij gewoon kunnen blijven voetballen terwijl wij de maatregelen doorvoeren", aldus de schepen. Samen met een aannemer zal de stad elk veld bekijken en per veld specifieke maatregelen nemen. "Alleen zo kunnen we het best mogelijk resultaat bereiken." Hoeveel geld dit zal kosten, is nog niet duidelijk. "Dat zal afhangen van de maatregelen die nodig zijn per veld. En dat weten we pas na controle. Maar we vermoeden dat dit grotendeels binnen de bestaande budgetten zal kunnen", aldus de schepen.





Korte termijn

Bij voetbalclub KVK Wilrijk zijn ze blij met de geste van de stad al vragen ze zich meteen af of dit de best mogelijke oplossing is. "Op korte termijn kan dit misschien wel werken. Maar op lange termijn zullen er diepgaandere maatregelen nodig zijn", vertelt John Derden, ondervoorzitter van KVK Wilrijk. "Maar goed, de stad onderneemt actie. Dat is op zich al goed." Toch is er volgens Derden meer nodig dan het veld opnieuw inzaaien en moet er structureel iets veranderen. "Ook vorige zomer hadden we problemen met de velden en toen was het niet eens zo warm als dit jaar. Vroeger hadden we die problemen niet. Ik ben geen grasspecialist maar toch heb ik het gevoel dat er iets mis is gelopen bij de aanleg." Al beseft John ook dat deze weersomstandigheden erg uitzonderlijk zijn en dat niemand daar iets aan kan veranderen. "Gelukkig herstelt gras zich redelijk snel. Eind deze week geven ze regen dus ik heb goede hoop dat de graskiemen zich kunnen herstellen."