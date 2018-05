Chauffeur wordt onwel en vliegt over verkeerseiland 22 mei 2018

Op de Groenenborgerlaan in Wilrijk ter hoogte van het tankstation werd een verkeerseiland beschadigd toen de bestuurder van een bestelwagen onwel werd. De 52-jarige man verloor afgelopen weekend de controle over zijn voertuig en reed rechtdoor over het verkeerseiland. Hierbij raakte hij de aanwezige planten en sneuvelde een verkeersbord. Het voertuig kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een voorbijrijdende trekker. Niemand raakte gewond. (BSB)