Chauffeur gered uit gekantelde auto 07 mei 2018

02u40 0

Op het Mastplein verloor zaterdagmiddag een bestuurster de controle over haar stuur na een manoeuvre. De wagen raakte een tegenligger en belandde dan op zijn zijkant. Voorbijgangers duwden de auto terug op zijn vier wielen en hielpen de vrouw uit het voertuig. Zij was bij bewustzijn en niet al te ernstig gewond. Zij werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Edegem. (PLA)