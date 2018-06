CD&V verwelkomt nieuwkomers 23 juni 2018

02u55 0

CD&V ontvangt in de districten enkele overlopers. In Wilrijk komt de voormalige voorzitter van Groen, Sven Geysemans op de vierde plaats. En woensdag raakte ook al bekend dat in Hoboken voormalige N-VA districtsraadslid Rita Milants wordt ontvangen. Geysemans, een schooldirecteur in Hove, verliet halfweg de legislatuur al de partij en vindt nu dus aansluiting bij CD&V. (NBA)