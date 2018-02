Carnaval vieren is... samen strijden tegen pesten 08 februari 2018

De kleuters van het Sint-Ursula in Wilrijk beleefden gisteren een geweldige dag op school want het was carnaval. Maar samen met het verkleedfeest werd er ook stil gestaan bij de Week tegen Pesten. Al zien ze dat in het Sint-Ursula groter. "Vanaf het eerste jaar bij de kleuters tot het zesde middelbaar zetten wij in op preventie tegen pesten maar zoeken we ook hoe we pestgedrag kunnen oplossen", vertelt directeur van de kleuterschool Kristine Verelst.





"Hoewel het in het eerste en tweede jaar van de kleuterschool vaak moeilijk is om hierover te communiceren, proberen we al door heel eenvoudige gebaren de kinderen bij te brengen hoe je tegen iemand zegt dat je iets niet graag hebt. Zo leren we hen het stop-gebaar als ze iets niet leuk vinden." Het boek Rikki, over een konijn met een hangend oortje, is ondertussen een symbool geworden in de lessen. "Wanneer we dat boek bovenhalen, weten de kinderen meteen dat we het over pesten zullen hebben", aldus Verelst. In het lager en secundair onderwijs wordt dan weer hard ingezet op het promoten van samenhorigheid en het samen oplossen van conflicten.





Vriendschapsbanken

"Op de speelplaats staan verschillende vriendschapsbanken die dienen om ruzies uit te praten. Daarnaast leiden we leerlingen op die als vertrouwenspersoon kunnen dienen voor andere leerlingen", legt Ria Verlinde, directeur lagere school uit. Schepen van Onderwijs Claude Marinower luisterde aandachtig naar het pest-actieplan. "Uiteraard juichen wij dergelijk pest-actieplannen toe. We weten allemaal tot wat voor vreselijke gevolgen pesten kan leiden. Elk initiatief dat dergelijke gevolgen verhelpt, ook al is het maar een beetje, is zeker de moeite waard." (ADA)