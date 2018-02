Broers leren stalker van zus een lesje 27 februari 2018

03u04 0 Wilrijk Twee broers zitten in de cel omdat zij de 27-jarige ex-vriend van hun zus een lesje wilden leren. De man viel vorige week dinsdag van het balkon van de eerste verdieping in de Kruishofstraat in Wilrijk. Op de stoep kreeg hij nog een pak slaag.

De raadkamer verlengde gisteren de aanhouding van Nordin C. Hij was vorige donderdag gearresteerd nadat zijn jongere broer Samir al een dag eerder was opgepakt.





De twee broers waren te weten gekomen dat hun zus werd lastig gevallen door haar ex-vriend. Dat bleef niet enkel bij bellen en berichten sturen, Hij zocht zijn vroeger liefje ook op en achtervolgde haar op straat.





Jongste broer Samir ging vorige woensdag langs het appartement van E.R. in de Kruishofstraat. Wat later kwam de oudere broer Nordin C. toe. De ruzie escaleerde en E.R. viel uiteindelijk op de stoep voor zijn appartement. Daar kreeg hij nog een pak slaag van oudere broer Nordin. Er zou ook met een mes gestoken zijn. Klanten van de apotheek naast de woning en voorbijgangers zagen het gebeuren.





Balkon

De vraag is of E.R. door één of beide broers van het balkon werd geduwd, of dat hij zelf over het balkon is gesprongen om aan de broers te ontsnappen.





Advocaat Kris Luyckx: "Mijn cliënt Nordin C. ontkent dat hij de man een duw zou gegeven hebben. Hij geeft alleen toe dat het op de stoep tot een vechtpartij is gekomen."





Broer Nordin C. blijft aangehouden. Zijn broer Samir verschijnt donderdag voor de raadkamer. (PLA)