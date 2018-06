Brand vernielt elf auto's bij Citroëngarage 08 juni 2018

Elf wagens zijn afgelopen nacht uitgebrand aan de Citroëngarage op de Boomsesteenweg (A12) in het Antwerpse district Wilrijk. De brandweer kwam om 3 uur ter plaatse, maar het blussen werd bemoeilijkt door de afsluiting die met elektrische spanning was beveiligd. De brandweer kon die spanning niet uitschakelen.





Op een meer afgelegen plek kon de brandweer wel een gat in de omheining maken om zo de brand aan te vallen.





Zes auto's zijn volledig uitgebrand. Vijf andere zijn in meer of mindere mate zwaar beschadigd. De meeste betrokken voertuigen waren wellicht geaccidenteerde auto's. Er is geen kwaad opzet in het spel. Bij geaccidenteerde auto's is de kans op een brand groter omdat onderdelen zijn beschadigd. (PLA)