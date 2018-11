bpost verwijdert drie postbussen NBA

29 november 2018

Omdat het aantal brieven vermindert, verkleint bpost ook haar netwerk van rode postbussen. In Wilrijk worden drie exemplaren verwijderd. Zo blijven er nog 19 rode postbussen over. bpost laat weten dat het de afgelopen 5 jaar de hoeveelheid brieven (zowel zakelijke en particuliere post als vanwege de overheid) zag dalen met 20 procent. Daarom wordt over heel Vlaanderen het netwerk van rode brievenbussen aangepast. Daarbij worden de minst gebruikte brievenbussen verwijderd terwijl bpost voldoende bereikbaarheid wil blijven garanderen. Daarom worden in Wilrijk op termijn de volgende brievenbussen weggehaald: Boomsesteenweg 176, Jozef Kenneslei 34 en Prins Boudewijnlaan 323.

De verwijdering van de postbus wordt tijdig vooraf gecommuniceerd via een sticker.