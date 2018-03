Bouw nieuwe kazerne schiet goed op 09 maart 2018

02u40 0 Wilrijk De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Wilrijk schiet aardig op. De nieuwe stek, die in het voorjaar van 2019 operationeel moet zijn, moet de aanrijtijd van de brandweer drastisch inkorten. Bij incidenten in Wilrijk en Hoboken zal de aanrijtijd dalen van 16 naar 12 minuten.

De stad Antwerpen investeert 4 miljoen euro in de bouw van de nieuwe kazerne langs de Jules Moretuslei in Wilrijk. De nieuwe post maakt deel uit van een masterplan waar de brandweerzone Antwerpen al meer dan 20 jaar aan werkt om haar aanrijtijden drastisch te verkorten en de staat van haar patrimonium te verbeteren. In dit kader werden in het verleden al de grote kazerne op de Noorderlaan gebouwd en ook een nieuwe kazerne in Berendrecht.





Duurzaam

De nieuwe brandweerkazerne wordt een duurzaam gebouw met gebruik van hernieuwbare energie dankzij een zonneboiler, een warmtepomp, zonnepanelen op het dak en regenwaterrecuperatie.





Er komt een gevel in rode baksteen, die verwijst naar de industriële architectuur van brandweerkazernes uit het verleden en die ook terug te vinden is bij de huizen in de buurt.





Grote ramen geven de buurt een inkijk in de kazerne. Op het gelijkvloers komen de werkruimtes, de bovenverdiepingen krijgen een kantoor- en woonfunctie. (BJS)