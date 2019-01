Bosheidelaan afgesloten door werken BJS

11 januari 2019

Op maandag 14 januari start Water-link, in samenwerking met Aquafin, met werkzaamheden in de Bosheidelaan op het Valaar.

De straat is afgesloten voor alle verkeer tussen de Palmanshoevestraat en de rotonde aan de Pastoor Bauwens-laan-Berkenrijslaan.

De werken verlopen gefaseerd en nemen in principe 5 maanden in beslag. Ook het kruispunt Valaardreef-Bosheidelaan is vanaf 14 januari afgesloten, de rotonde heropent in principe al eind februari.