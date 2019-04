Booming business: nu ook foodtruck voor honden ADA/SPK

09 april 2019

00u00 3 Wilrijk Hondenverwennerij is 'booming business'. Na de hondenfotograaf, de puppyborrel en wellnesskuren is er nu de eerste foodtruck voor honden die iets te vieren hebben.

Geen doordeweekse hondenbrokken of harde kauwbot op de kaart van hondenverjaardagen die gevierd worden met een passage van de foodtruck 'Secrets of Bentley', wel lekkernijen als huisgemaakt tonijn- en wortelijs, verse wafels en groentetaart. Vanzelfsprekend slurpen de viervoeters geen water, maar 'Bottom Sniffer Beer' of 'Pawsecco' - een karamelwijntje dat smaakt naar kippenbouillon.

Uitbaatster Lana Provoost (33) vond het idee in haar pop-uphondenrestaurant aan de Antwerpse Groenplaats, waar Luna of Max vanaf 1 mei opnieuw voor een vlees met worteltaartje of -muffin de pootjes onder tafel kunnen schuiven. "Alles wordt zelf bereid met verse en organische producten, zonder bewaarmiddelen of toegevoegde suikers. De taarten zijn zelfs glutenvrij, omdat ook almaar meer honden intolerant zijn." Een hondenijsje, wafel of drankje kost 3 à 5 euro. Een grote verjaardagstaart waarmee een jarige wil 'trakteren', kost zijn baasje ongeveer 20 euro. Voor wie het zich afvraagt: hot dogs worden niet geserveerd.

Duo van vis en quinoa

Een ander culinaire vertroetelinitiatief is Dog Chef - een leverdienst met vers bereide voeding à la Deliveroo. Voor 2 tot 5 euro wordt een bakje 'kip met rijst' of 'duo van vis en quinoa' aan huis geleverd.

Dat het verwennen van viervoeters 'big business' is, hoeft niet te verwonderen. Ons land telt ongeveer 1,47 miljoen honden. Bijna één op de vier huishoudens (23%) bezit er minstens één. Voor hun welzijn hebben we best wat over: Belgische gezinnen besteedden in 2016 volgens statistiekbureau Statbel 1,07 miljard euro aan hun honden en katten.